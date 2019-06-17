Калининград ухудшил позиции в рейтинге регионов по благосостоянию семей

СЕГОДНЯ 17:55 2019-06-17T17:56:26+03:00

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Позиции Калининградской области ухудшились в рейтинге регионов РФ по благосостоянию семей по итогам 2018 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

По итогам прошлого года, регион занял 56-е место среди субъектов РФ. В 2017 году позиции области были выше – на 45-м месте.

Рейтинг рассчитывался по остатку от зарплаты после минимальных расходов на основании данных Росстата. Так, в Калининградской области в прошлом году у среднестатистической семьи с двумя деть на жизнь оставалось 20 364 рублей, у семьи с одним ребенком - 30 990 рублей.

В топ рейтинга по благосостоянию семей вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня,

ИСТОЧНИК KP.RU