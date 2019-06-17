В Гусеве открылся центр компетенций WorldSkills «Ветеринария»

СЕГОДНЯ 18:40 2019-06-17T18:41:09+03:00

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В Гусеве в понедельник, 17 июня, открылся центр компетенций WorldSkills «Ветеринария». Об этом сообащет пресс-служба регионального правительства.

В центре будут заниматься не только местные студенты, представители других колледжей региона. Там же можно будет проводить лабораторно-практические занятия и учебную практику. Центр также задействуют и в профориентационной деятельности: ученики 7-9 классов будут проходить «профессиональные пробы» и тренироваться для юниорских состязаний по ветеринарии.

Новый центр уникален для нашего региона. В нём ведется активное взаимодействие с работодателями, мы видим, как они активно участвуют в подготовке наших ребят, открывают им профессиональные секреты ветеринаров. Теперь здесь будут обучаться не только студенты, но и работники учреждений данного профиля, – отметил вице-премьер Илья Баринов.

На территории колледжа располагается ветеринарная клиника, где уже лечат животных. Для этого организована операционная, из которой ведется онлайн-трансляция в учебный класс, и лаборатория. Теперь проведение исследований будет проходить намного быстрее, на более профессиональном оборудовании в новом СЦК.

ИСТОЧНИК KP.RU