Калининградская полиция объявила в розыск пропавшую 77-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 18:44 2019-06-17T18:47:09+03:00

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Полиция Калининграда объявила в розыск 77-летнюю Светлану Моргунову. Женщина 2 июня ушла из квартиры на улице Батальной и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Приметы разыскиваемой: на вид 80 лет, рост 155 см, среднего телосложения, волосы седые средней длины.

Была одета: берет розового цвета шерстяной, с розочкой на боку; куртка светло-бирюзового цвета, удлинённая, на молнии, с капюшоном, с завязками на рукавах; кофта из фланелевой ткани, розового цвета, укороченная, на молнии; нательная рубашка, серого цвета в белый горошек; джинсы тёмно-синего цвета; пижамные штаны серого цвета с полосками белого цвета, образующих клетку; полуботинки на молнии чёрного цвета. При себе имела сумку тёмно-синего цвета из синтетической ткани.

Особые приметы: на обеих руках в районе запястий имеется 2-3 жировика. Левый глаз косит.

Информацию о местонахождении разыскиваемой просьба сообщать в ОМВД России по Московскому району по телефонам: 8 (4012) 552-473, 89114876488 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU