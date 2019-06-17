«Крузенштерн» и «Седов» поучаствуют в фестивале в Бордо

СЕГОДНЯ 18:46 2019-06-17T18:46:17+03:00

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Калининградские барки «Крузенштерн» и «Седов» приняли участие в парусном фестивале во французском Руане. В программе мероприятия остался лишь парусный парад.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, для «Крузенштерна» это маневрирование плавно перейдет в отход, «Седов» же задержится в Руане еще на сутки.

- Через несколько дней учебные суда Росрыболовства встретятся в Бордо, где примут участие в очередном фестивале, на этот раз – Празднике реки, - говорят в БГА.

Напомним, наши парусники находились в Руане 10 суток (этот город наиболее известен тем, что 30 мая 1431 года на Старорыночной площади сожгли французскую национальную героиню Жанну д’Арк).

Курсанты на берегу делали зарядку, выходили на прогулки в исторический центр, участвовали в шествии экипажей в рамках фестиваля парусных и военных судов, который проходил с 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU