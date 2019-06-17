На выходных в Калининградской области задержали 15 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 18:47 2019-06-17T18:48:18+03:00

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За минувшие выходные в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 15 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Один из задержанных управлял автомобилем, будучи уже лишенным прав за пьяное вождение. Теперь ему грозит уголовная ответственность за повторное пьяное вождение.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель»: 8 (4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU