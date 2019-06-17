В центре Калининграда прошла ярмарка, на которой можно было приобрести поделки заключенных

СЕГОДНЯ 19:11 2019-06-17T19:11:05+03:00

Стенд УФСИН на ярмарке в Калининграде Фото: УФСИН по Калининградской области

Также на ней была представлена продукция, выпускаемая производственным сектором УФСИН

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В минувшие выходные в центре Калининграда, на улице Баранова, прошел фестиваль народного творчества «Балтийский вернисаж», в котором приняли участие сотрудники производственных служб УФСИН России по Калининградской области.

- Учреждения УИС региона представили вниманию посетителей весь спектр выпускаемой продукции в разрезе производственных отраслей, в том числе предметы декорирования интерьера, настольные игры, товары домашнего обихода и сувенирные изделия, - сообщает пресс-служба УФСИН по Калининградской области.

Судя по фото, представленным пресс-службой, на ярмарке можно было приобрести картины и поделки из янтаря, изготовленные заключенными, а также «получить буклеты и прайс-листы продукции, выпускаемой производственным сектором УФСИН».

- Кроме того, посетители выставки могли узнать о технологических возможностях исправительных учреждений, получить информацию об имеющемся оборудовании и свободных производственных площадях, - добавляет пресс-служба УФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU