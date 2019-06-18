В Калининградской области за неделю от укусов клещей пострадали 414 человек

СЕГОДНЯ 09:46 2019-06-18T09:47:59+03:00

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В Калининградской области растет количество пострадавших от укусов клещей. Только за минувшую неделю с 10 по 16 июня в регионе за неделю за медицинской помощью по случаю присасывания этих паразитов обратились 414 человек, из них 115 детей.

Для сравнения на предыдущей неделе было 312 (из них 112 детей) пострадавших.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, всего с начала эпидемического сезона зафиксировано 1795 обращений (в том числе пострадало от клещей 625 детей). Было исследовано 2578 клещей, в том числе 1972 снятых с людей. Общая инфицированность вирусом клещевого энцефалита составляет 1%, зараженностью боррелиями 9,9%.

Как уточнили врачи, это соответствует средне многолетним наблюдениям и паниковать не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU