Областные власти выделили средства на восстановление здания бывшего колледжа культуры и искусств в Советске

СЕГОДНЯ 10:48 2019-06-18T10:50:31+03:00

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Региональное правительство выделило средства на восстановление здания бывшего колледжа культуры и искусств в Советске, которое пострадало при пожаре. Об этом на своей странице в «Фейсбук» сообщил глава администрации Советска Николай Воищев.

- Только что стало известно о том, что губернатор Калининградской области Антон Андреевич Алиханов выделяет средства на восстановление памятника культурного наследия - бывшего колледжа культуры и искусства, пострадавшего после пожара. Перед муниципалитетом поставлена задача оперативно подготовить проектно-сметную документацию для предстоящего объёма работ. В настоящее время соответствующие организации занялись подготовкой этих документов, - написал сити-менеджер.

Напомним, 6 июня в Советске произошел пожар в бывшем корпусе колледжа искусства и культуры (улица Пушкина, д. 6). Здание сейчас принадлежит муниципалитету, оно является объектом культурного наследия местного значения.

ИСТОЧНИК KP.RU