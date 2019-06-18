В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет электричества и воды

СЕГОДНЯ 10:53 2019-06-18T10:53:21+03:00

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Во вторник, 18 июня, в Калининграде отключено электричество на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Гайдара 111-115,117-123,133-137,141-145 (откл. лифты), ул. Горького 117-123,152,154,156,158,160, ул. Больничная 7,9-11,13-15, 17,20,24,26-30,42, ул. Сибирская 25,27-29,32-34, ул. Барнаульская 5, ул. Колхозная 26,26а, ул. Орудийная 38-42,44-48.

До 20 часов электричества не будет в торговых палатках на пл. Победы 4.

Холодное водоснабжение до 17 часов приостановлено на ул. Нарвской, 96-100.

Горячая вода до 12 часов отключена на ул. Земнухова 8-10.

ИСТОЧНИК KP.RU