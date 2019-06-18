2019-06-18T11:12:27+03:00
Звезды

К Дню города Калининград украсят флагами и расставят фотозоны

Александр КАТЕРУША
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Раньше фотозоны были такими.Раньше фотозоны были такими.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде спешно готовятся к празднованию Дня города, до которого осталось меньше трех недель (мероприятия намечены на 5-7 июля). На праздник выделено 17,2 млн рублей, организовывает его компания из Санкт-Петербурга.

Как рассказала на заседании в мэрии руководитель Управления культуры Калининграда Марина Пахалюк, баннерами, панно и флагами украсят площадь Василевского, площадь Победы и территорию острова у стадиона (там пройдет концерт).

- Мы постарались преобразить не только основную площадку проведения праздника, но и отдаленные уголки Калининграда. Новый облик приобретут разворотные кольца на площади Василевского, на улице Донского. Там установят новые флаговые композиции, - отчиталась Марина Пахалюк, отметив, что украсят также въезды в Чкаловск, Прибрежный и микрорайон имени Космодемьянского.

Флаги разместят на территории у памятника-танка на Рокоссовского, у мемориала «1200 гвардейцам», у катера на Московском проспекте.

Теперь деньги потратят на такие. Фото: Александр КАТЕРУША

Теперь деньги потратят на такие.Фото: Александр КАТЕРУША

Кроме того, по словам организаторов от мэрии, в Калининграде установят семь новых фотозон. Зоны для фотографирования называются «Я люблю Калининград» (4 шт.), «Рамка» (2 шт.) и «Достопримечательности Калининграда» (1 шт.).

В основе концепции праздника в этом году – тема семьи. Будет задействовано более 50 площадок, на которых пройдут спортивные и концертные мероприятия, конкурсы и шоу – всего около 100.

ИСТОЧНИК KP.RU

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