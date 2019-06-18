На форуме Amberforum-2019 в Светлогорске представят уникальную выставку инклюзов

СЕГОДНЯ 11:28 2019-06-18T11:28:24+03:00

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На IV Международном экономическом форуме янтарной отрасли Amberforum-2019, который пройдет в Светлогорске с 20 по 23 июня, представят уникальную выставку инклюзов в балтийском янтаре. Экспозицию подготовил областной Музей янтаря.

Как сообщает пресс-служба музея, на выставке покажут инклюзы паукообразных и насекомых, которые обитали в «янтарном» лесу 40 млн лет назад, отпечатки листьев растений на янтаре, два фрагмента окаменелого дерева и порода из неянтареносного слоя, содержащая в себе кусочки янтаря.

Интересно, что эти образцы еще ни разу не выставлялись.

На стенде будет работать приложение дополненной реальности Museum of Amber, представляющее собой виртуальную экскурсию по ископаемым организмам, созданную специально для Музея янтаря.

Также будет представлено новое оборудование для демонстрации включений в янтаре – бинокуляр и два микроскопа, доступные для всех посетителей.

Выставка будет работать 20 и 21 июня в рамках работы форума с 10.00 до 19.00.

Вход для посетителей свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU