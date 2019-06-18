В Калининграде на двух полицейских завели уголовные дела за мелкое взяточничество
В Калининграде на двух сотрудников полиции завели уголовные дела за мелкое взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе совместной проверки с отделом собственной безопасности УМВД было установлено, что местный житель перечислил 4 тысячи рублей сотрудникам отдела полиции по Центральному району. За эти деньги они должны были не привлекать его родственника к административному аресту.
Деньги были перечислены близкому родственнику одного из полицейских, отметили в прокуратуре. После этого часть денег была переведена на карту второго полицейского.
На основании материалов прокурорской проверки в отношении двух сотрудников полиции было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ – мелкое взяточничество.
ИСТОЧНИК KP.RU