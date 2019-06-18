2019-06-18T11:35:04+03:00
Общество

В Калининграде на двух полицейских завели уголовные дела за мелкое взяточничество

Виктор Сергеев
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В Калининграде на двух сотрудников полиции завели уголовные дела за мелкое взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе совместной проверки с отделом собственной безопасности УМВД было установлено, что местный житель перечислил 4 тысячи рублей сотрудникам отдела полиции по Центральному району. За эти деньги они должны были не привлекать его родственника к административному аресту.

Деньги были перечислены близкому родственнику одного из полицейских, отметили в прокуратуре. После этого часть денег была переведена на карту второго полицейского.

На основании материалов прокурорской проверки в отношении двух сотрудников полиции было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ – мелкое взяточничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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