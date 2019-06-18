На улице Борзова при падении в автобусе пострадала 81-летняя женщина
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде при падении в автобусе пострадала пенсионерка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Дорожный инцидент произошел на улице Борзова. Водитель пассажирского автобуса в районе дома №53 при резком торможении допустил падение пассажира в салоне.
В результате транспортного происшествия 81 – летняя пассажирка получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU