В Калининграде полиция объявила в розыск пропавшего 14-летнего подростка
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Полиция Московского района Калининграда объявила в розыск 14-летнего Дениса Иванова. Вечером 17 июня подросток ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Приметы: на вид 14-15 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткостриженные.
Был одет: красная футболка с рисунком, синие шорты до колена, синие сланцы.
Если Вам что-либо известно о местонахождении Иванова Дениса, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-403, 552-483, 302-506 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU