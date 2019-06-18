В Калининграде полиция объявила в розыск пропавшего 14-летнего подростка

СЕГОДНЯ 11:36 2019-06-18T11:36:45+03:00

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Полиция Московского района Калининграда объявила в розыск 14-летнего Дениса Иванова. Вечером 17 июня подросток ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткостриженные.

Был одет: красная футболка с рисунком, синие шорты до колена, синие сланцы.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Иванова Дениса, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-403, 552-483, 302-506 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU