2019-06-18T11:50:14+03:00
Спорт

Команда из Калининградской области победила в соревнованиях школьных спортклубов

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Предоставлено организаторами
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Соревнования школьных спортивных клубов завершились во всероссийском детском центре «Смена». Такие Всероссийские игры– первые в стране состязания среди школьников. В течение 21 дня ребята принимали участие в соревнованиях по бадминтону, баскетболу, пин-понгу, футболу, эстафете по плаванию, по легкой атлетике.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, по итогам всех мероприятий наша региональная сборная стала победителем. Также команда получила призовые места по отдельным видам спорта. В бадминтоне среди юношей у калининградцев бронза, а в легкой атлетике у девушек серебро, у юношей – золото.

Состязания объединили более 750 ребят из 47 регионов.

Калининград представляли победители региональных соревнований – команда лицея № 17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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