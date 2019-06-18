Команда из Калининградской области победила в соревнованиях школьных спортклубов

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-18T11:50:14+03:00

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Соревнования школьных спортивных клубов завершились во всероссийском детском центре «Смена». Такие Всероссийские игры– первые в стране состязания среди школьников. В течение 21 дня ребята принимали участие в соревнованиях по бадминтону, баскетболу, пин-понгу, футболу, эстафете по плаванию, по легкой атлетике.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, по итогам всех мероприятий наша региональная сборная стала победителем. Также команда получила призовые места по отдельным видам спорта. В бадминтоне среди юношей у калининградцев бронза, а в легкой атлетике у девушек серебро, у юношей – золото.

Состязания объединили более 750 ребят из 47 регионов.

Калининград представляли победители региональных соревнований – команда лицея № 17.

ИСТОЧНИК KP.RU