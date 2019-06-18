Команда из Калининградской области победила в соревнованиях школьных спортклубов
Соревнования школьных спортивных клубов завершились во всероссийском детском центре «Смена». Такие Всероссийские игры– первые в стране состязания среди школьников. В течение 21 дня ребята принимали участие в соревнованиях по бадминтону, баскетболу, пин-понгу, футболу, эстафете по плаванию, по легкой атлетике.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, по итогам всех мероприятий наша региональная сборная стала победителем. Также команда получила призовые места по отдельным видам спорта. В бадминтоне среди юношей у калининградцев бронза, а в легкой атлетике у девушек серебро, у юношей – золото.
Состязания объединили более 750 ребят из 47 регионов.
Калининград представляли победители региональных соревнований – команда лицея № 17.
ИСТОЧНИК KP.RU