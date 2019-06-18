В Калининграде 200 специалистов поборются за выход в финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

СЕГОДНЯ 11:58 2019-06-18T11:58:08+03:00

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В Калининграде пройдёт очный полуфинал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, за выход в финал будут бороться около 200 калининградских специалистов в сфере цифровой экономики.

В течение 36 часов участники в командах от трех до пяти человек будут работать над проектами, которые направлены на улучшение условий в здравоохранении, образовании и науке, в сфере транспорта и логистики, ЖКХ и городской среде, государственном управлении.

Конкурс «Цифровой прорыв» входит в платформу «Россия – страна возможностей», созданную по инициативе президента России Владимира Путина. В очном полуфинале примут участие специалисты из сфер: информационные технологии, управление проектами, дизайн, показавшие наилучшие результаты в отборочном этапе.

ИСТОЧНИК KP.RU