2019-06-18T11:59:02+03:00
Общество

Попытка примирения с сожительницей закончилась для калининградца двумя уголовными делами

Виктор Сергеев
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На днях 49-летний житель Гвардейска решил восстановить отношения со своей 64-летней сожительницей. Примирение должно было пройти на ее даче, однако практически сразу все пошло по другому сценарию.

Возможно, причиной неудачного воссоединения стала разбитая пенсионеркой бутылка спиртного. Схватив осколки, мужчина стал угрожать женщине расправой. А затем и вовсе перешел от слов к делу – ударил ее кулаком в лицо, а когда женщина упала, с размаху ударил ногой в грудь.

В результате все закончилось двумя уголовными делами на злоумышленника «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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