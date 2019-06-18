За неделю на границе задержали свыше 55 польской и литовской «санкционки» и 15 кг меда
Россельхознадзор продолжает борьбу с незаконным ввозом в регион польских и литовских продуктов в ручной клади.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в течение недели на границе у четверых жителей Калининградской области обнаружили и изъяли свыше 55 килограммов молочной и мясной продукции, а также 15,3 кг меда.
- Продукция возвращена в Польшу и Литву. Причиной изъятия и возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU