За неделю на границе задержали свыше 55 польской и литовской «санкционки» и 15 кг меда

СЕГОДНЯ 12:06 2019-06-18T12:07:03+03:00

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Россельхознадзор продолжает борьбу с незаконным ввозом в регион польских и литовских продуктов в ручной клади.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в течение недели на границе у четверых жителей Калининградской области обнаружили и изъяли свыше 55 килограммов молочной и мясной продукции, а также 15,3 кг меда.

- Продукция возвращена в Польшу и Литву. Причиной изъятия и возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU