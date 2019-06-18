В Светлогорске состоится аукцион по продаже крупных самородков янтаря

СЕГОДНЯ 12:34 2019-06-18T12:34:53+03:00

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В рамках экономического форума янтарной отрасли Amberforum-2019, который пройдет в Светлогорске с 20 по 23 июня, проведут аукцион по продаже крупных самородков янтаря.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе янтарного комбината, всего с молотка пустят 20 лотов. Все - солидные янтарные самородки весом более 1 кг. Эти камни добываются вручную, и каждая такая находка – всегда событие.

Некоторые камни безымянны, а некоторые имеют названия: «Земляничник», «Хорватский», «Мундиаль», «Третьяк», «Светофор», «Камень Мира», «Штормовой», «Премьер», «Листопадник», «Праздничный».

Самый крупный самородок называется «Тринадцатый». Был добыт на Приморском месторождении в 2018 году. Весит он 2 кг 370 гр. Его стартовая цена 634 тысяч 940 рублей.

Аукцион пройдет уже в четвертый раз.

Отметим, самый крупный за все время камень весом 3 кг 100 гр, размещен в музее комбината. Янтарь таким весом был добыт впервые за 30 лет. Он назван «Губернаторский».

В 2016 году Комбинат добыл 14 таких самородков, в 2017 году – 19, в 2018 – 18, в этом году – уже пять. Лучшие самородки 2018 года и предыдущих лет выставлены в этом году на продажу.

ИСТОЧНИК KP.RU