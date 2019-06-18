В Калининграде нелегальным торговцам пришли первые штрафы от мэрии

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-18T12:47:43+03:00

Пока администрация собрала с них 18 тысяч рублей

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В Калининграде суды начали рассматривать протоколы, составленные за нелегальную торговлю представителями мэрии. Первым результатом, как сообщил на оперативном совещании председатель муниципального контроля Евгений Чернышев, стали 18 тысяч рублей, полученные от торговцев по суду.

- На сегодняшний день у нас составлено 105 административных протоколов за несанкционированную торговлю, - заявил Чернышев. - Мировыми судьями на сегодняшний день рассмотрено 6 таких протоколов, и назначен минимальный штраф в размере трех тысяч рублей. Повторный штраф им будет уже 5 тысяч рублей.

Чернышев также добавил, что на позапрошлой неделе было проведено совещание с представителями Россельхознадзора, Роспотребнадзора, прокуратурой города Калининграда и руководителями отделов полиции, на котором обсуждался вопрос изъятия товара и средств торговли у незаконных торговцев.

ИСТОЧНИК KP.RU