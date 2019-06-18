На станции в Приморске начали ремонтировать ж/д платформу

СЕГОДНЯ 12:59 2019-06-18T12:59:22+03:00

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На станции Приморск Новый направления Калининград–Балтийск начали ремонт пассажирской платформы. Как сообщает пресс-служба КЖД, в течение месяца там заменят асфальт на покрытие из плитки с тактильными включениями для маломобильных пассажиров.

Ремонт производится, учитывая технологические «окна», что поможет исключить неудобства для пассажиров при посадке и высадке из электричек.

В КЖД отметили, что также продолжится капремонт платформы на станции Луговое с обустройством нового покрытия и пандусов.

Всего в этом году отремонтируют 7 платформ, в том числе на станции Междуречье и остановочных пунктах Дружное, Стрельня, Отважное и Светлое.

ИСТОЧНИК KP.RU