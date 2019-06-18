Прокуратура и ГИБДД нашли в Калининграде 15 неисправных троллейбусов и автобусов
.Фото: Александр Подгорчук
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Прокуратура и ГИБДД выявили нарушения законодательства при осуществлении пассажирских перевозок в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки в парке МКП «Калининград — ГорТранс», группы компаний «БалтТрансАвто», ИП Фомин М.В., ИП Скиба В.С обнаружили 15 неисправных автобусов и троллейбусов. Этот транспорт пришлось снять с линии.
Также на предприятии «Калининград — ГорТранс» выявили нарушения при прохождении водителями предрейсовых медосмотров.
В результате на начальников отделов технического контроля предприятий завели административные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU