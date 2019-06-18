2019-06-18T13:14:17+03:00
Общество

Прокуратура и ГИБДД нашли в Калининграде 15 неисправных троллейбусов и автобусов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Прокуратура и ГИБДД выявили нарушения законодательства при осуществлении пассажирских перевозок в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки в парке МКП «Калининград — ГорТранс», группы компаний «БалтТрансАвто», ИП Фомин М.В., ИП Скиба В.С обнаружили 15 неисправных автобусов и троллейбусов. Этот транспорт пришлось снять с линии.

Также на предприятии «Калининград — ГорТранс» выявили нарушения при прохождении водителями предрейсовых медосмотров.

В результате на начальников отделов технического контроля предприятий завели административные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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