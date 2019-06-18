2019-06-18T15:27:13+03:00
Общество

В Мамоново на стене дома нарисовали 17-метровый портрет Героя Советского Союза

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Портрет Героя Советского Союза Николая Мамонова появился на одном из домов в городе, названном в его честь. 17-метровое изображение доделали во вторник 18 июня.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, граффити с изображением командира полка, освобождавшего Белоруссию и Польшу и смертельно раненного во время Восточно-Прусской операции, нарисовал художник из Москвы Глеб Михайлов.

Отметим, это один из шести портретов легендарных командиров и участников войн, которые украшают дома в различных муниципалитетах региона в рамках патриотического стрит-арт проекта «Целый мир помнит их в лицо».

В регионе уже есть триптих, посвященный героям-летчикам, портреты Героев Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского и Сергея Ивановича Гусева в городах, названных в их честь, а также граффити с изображением полководца Петра Багратиона в Багратионовске.

Аналогичный проект будет реализован в Пскове, в Белгороде, Санкт-Петербурге, в Северной Осетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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