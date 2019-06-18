Евгений Чернышев: ТЦ «Эпицентр» волюнтаристским решением нарушил договор аренды, предоставив место трем торговым точкам

СЕГОДНЯ 14:19 2019-06-18T14:19:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник 18 июня председатель муниципального контроля Евгений Чернышев сообщил на оперативном совещании в мэрии Калининграда, что виновником ситуации, связанной с демонтажем трех торговых точек у ТЦ «Эпицентр» (включая «кофейную чашку», взявшую премию в номинации «Лучший нестационарный объект» в конкурсе «Торговля России 2019»), стало руководство торгового центра.

- Давайте разбираться, - начал Чернышев. - Город Калининград и администрация города Калининграда к этим объектам не имеет совершенно никакого отношения. Мы предоставили в аренду земельный участок под торговый центр «Эпицентр», далее уже сам «Эпицентр» волюнтаристским решением нарушил договор аренды и дал, непонятно каким образом, разрешение на размещение трех этих объектов. В том числе, «кофейной кружки», шатра с мороженым и вот этих контейнеров для велобазара. Все, что касалось этих объектов – это вопрос отношения «Эпицентра» с собственниками этих объектов. По сути, собственники этих объектов являются, насколько мне известно, арендаторами торговых площадей в самом торговом центре «Эпицентр».

Чернышев также добавил, что размещение торговых точек перед объектом культурного наследия противоречит действующему законодательству. При этом, владельцы «Эпицентра» за самоуправство наказаны не были. Как добавил замглавы, с ними была проведена «профилактическая беседа».

ИСТОЧНИК KP.RU