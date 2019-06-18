2019-06-18T15:05:53+03:00
Общество

Калининграду подарят факелы Универсиады-2019

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининград приедут представители оргкомитета Универсиады-2019, которая прошла проходившие со 2 по 12 марта в Красноярске. Они привезут пять факелов, участвовавших в Эстафете огня Универсиады Красноярск-2019.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, факелы передадут на вечное хранение в учреждения города и области.

Торжественная церемония передачи факелов пройдет 19 июня в музее Дворца спорта «Юность».

Напомним, Калининград встретил Эстафету огня XXIX Всемирной зимней универсиады 3 сентября 2019 года. От острова Канта до БФУ имени Канта пробежали 25 факелоносцев.

Всего маршрут охватил 30 городов за 164 дня.

Ранее в Калининграде проходили уже три подобные эстафеты: накануне Универсиады-2013 в Казани, Зимней Олимпиады Сочи-2014 и Зимней Паралимпиады Сочи-2014.

ИСТОЧНИК KP.RU

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