В Калининграде вор уснул на месте преступления

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-18T15:17:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде полицейские задержали вора, который после совершения кражи уснул на месте преступления. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в Московском районе города. 42-летний житель Гвардейского района разбил окно автомобиля и украл кошелек. После этого он купил себе спиртное, выпил и вернулся к автомобилю, решив проверить салон на наличие других ценностей, однако на месте преступления его сморил сон. Прибывшим на место полицейским не составило труда задержать спящего вора.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU