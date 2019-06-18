Следственный комитет проверит, почему не расселили аварийный дом в Калининграде

СЕГОДНЯ 15:23 2019-06-18T15:23:49+03:00

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В Калининграде Следственный комитет проводит проверку по факту проживания граждан в аварийно доме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о доме на улице Восточной в Калининграде. Ранее в СМИ сообщалось, что жители дома дореволюционной постройки долги годы не могут добиться расселения. При этом, обращения в различные инстанции не дали результатов.

- В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи опросят должностных лиц, истребуют необходимую документацию, в том числе, в органе местного самоуправления, касающуюся данного жилого фонда, - сообщили в пресс-службе СК.

ИСТОЧНИК KP.RU