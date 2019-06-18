Под Калининградом овцы и бараны вытоптали 40 гектаров пшеницы, 1,6 млн руб. ущерба взыскали с хозяина животных
В Калининградской области сельхозорганизация взыскала через суд ущерб от потравы посевов. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
В августе 2017 года бесконтрольно перемещающиеся овцы и бараны потравили 40 гектаров пшеницы в Правдинском районе. Ущерб составил свыше 1,6 млн рублей.
Компания подала в суд на владельца животных с просьбой взыскать с него причиненный ущерб. Суд
пришел к выводу, что ответчик виновен в причинении вреда, поскольку допустил бесконтрольный выпас принадлежащего ему скота и взыскал с него материальный ущерб в размере 1,6 млн рублей, а также расходы по уплате госпошлины – 16,5 тыс рублей.
На это решение была подана апелляционная жалоба однако судебная коллегия по гражданским делам областного суда признала решение районного суда законным и обоснованным.
ИСТОЧНИК KP.RU