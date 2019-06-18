2019-06-18T15:42:07+03:00
Общество

Власти обещают обеспечить бесперебойные поставки цемента в Калининградскую область

Виктор Сергеев
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Власти предпринимают все необходимые меры для бесперебойных поставок цемента в Калининградскую область. Об этом сообщил вице-премьер Александр Рольбинов в ходе совещания по вопросу обеспечения строительных площадок цементом.

Сейчас, в сезон активных строительных работ с учетом географического положения региона актуальным становится вопрос обеспечения стабильных поставок цемента, отметил он.

- На территории региона реализуется ряд стратегически важных объектов – онкологический центр, морской пассажирский терминал, идет подготовка к возведению культурно-образовательного центра. Развивается жилищное строительство. Для решения задач, стоящих перед отраслью, предпринимаются все меры для обеспечения надежных, стабильных поставок качественных материалов на строительные площадки, – отметил Александр Рольбинов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, производители цемента, принявшие участие в совещании, выразили готовность полностью обеспечить потребности Калининградской области и гарантировать непрерывные поставки цемента в соответствии с заключенными договорами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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