«Иначе так и останетесь остригаемыми овечками»: Алиханов призвал бизнес сообщать о коррупции в органах власти

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-18T15:48:00+03:00

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У некоторых предпринимателей вошло в привычку вымогать друг у друга деньги, говоря при этом, что им надо «занести наверх», чтобы всё в их бизнесе было хорошо. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

- Подобные истории случались в моем правительстве уже не раз. Оговорили одного из моих заместителей. Предприниматель пришёл ко мне и рассказал историю о том, что он не стал участвовать в торгах, потому что его конкурент сообщил, что уже «занёс» деньги моему заместителю. Мы сразу провели расследование и перекрёстный опрос, в ходе которого оказалось, что таким образом другой бизнесмен пытался избавиться от конкуренции на торгах. И это ему удалось к сожалению. Конкуренции на торгах нет, а значит нет экономии средств граждан, - написал Антон Алиханов.

Как отметил глава региона, в другой раз был оклеветан другой заместитель, однако после проведения специальных мероприятий, обвинения снова не подтвердились.

- В подобных ситуациях мы идем до конца и используем детектор лжи, конечно с согласия подозреваемых» чиновников, чтобы лишний раз убедиться в их незапятнанности. Так недавно после обследования на детекторе лжи мы расстались с одним из сотрудников государственного учреждения. К сожалению не всегда нас удаётся поймать таких коррупционеров с поличным, что всегда будет нашей целью, тогда приходится просто избавляться от них. Никогда не требовал денежных средств или услуг в обмен на выполнение мною или моими подчинёнными должностных обязанностей, -добавил Алиханов.

Он призвал предпринимателей, которые сталкиваются с информацией о коррупции в органах власти, сообщать об этом в СМИ, на сайте правительства области в соответствующем разделе.

- Или, если хотите, то анонимно мне через социальные сети. Как-то уже говорил на совещании нашим предпринимателям, повторю ещё раз. «Не бойтесь говорить. Иначе так и останетесь остригаемыми овечками».

ИСТОЧНИК KP.RU