2019-06-18T16:10:45+03:00
Общество

В Калининграде закрывшейся дверью автобуса травмировало ребенка

Мать мальчика не сразу заметила, что он сунул пальцы между уплотнительной резиной
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде мать с ребенком сегодня, около 14 часов вошли в автобус 44-го маршрута на остановке у магазина «Бауцентр» на улице Дзержинского. Родительница поспешила устроиться на заднем сиденье и не заметила, как ее сын сунул ладошку между автоматически закрывавшихся дверей.

Водитель автобуса отреагировал на крики пассажиров, ставших свидетелями ЧП, и поспешил вновь открыть двери. Но было поздно. В результате ребенок получил травму и был госпитализирован. По предварительной информации, пальцы мальчика оказались сильно повреждены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Иначе так и останетесь остригаемыми овечками»: Алиханов призвал бизнес сообщать о коррупции в органах власти
Власти обещают обеспечить бесперебойные поставки цемента в Калининградскую область
Под Калининградом овцы и бараны вытоптали 40 гектаров пшеницы, 1,6 млн руб. ущерба взыскали с хозяина животных
Следственный комитет проверит, почему не расселили аварийный дом в Калининграде
В Калининграде вор уснул на месте преступления
Калининграду подарят факелы Универсиады-2019
Евгений Чернышев: ТЦ «Эпицентр» волюнтаристским решением нарушил договор аренды, предоставив место трем торговым точкам
В Мамоново на стене дома нарисовали 17-метровый портрет Героя Советского Союза
Прокуратура и ГИБДД нашли в Калининграде 15 неисправных троллейбусов и автобусов
На станции в Приморске начали ремонтировать ж/д платформу
В Калининграде нелегальным торговцам пришли первые штрафы от мэрии
В Светлогорске состоится аукцион по продаже крупных самородков янтаря
За неделю на границе задержали свыше 55 польской и литовской «санкционки» и 15 кг меда
Попытка примирения с сожительницей закончилась для калининградца двумя уголовными делами
В Калининграде 200 специалистов поборются за выход в финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»
Команда из Калининградской области победила в соревнованиях школьных спортклубов