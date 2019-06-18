В Калининграде закрывшейся дверью автобуса травмировало ребенка

СЕГОДНЯ 16:10 2019-06-18T16:10:45+03:00

Мать мальчика не сразу заметила, что он сунул пальцы между уплотнительной резиной

Изменить размер текста: A A

В Калининграде мать с ребенком сегодня, около 14 часов вошли в автобус 44-го маршрута на остановке у магазина «Бауцентр» на улице Дзержинского. Родительница поспешила устроиться на заднем сиденье и не заметила, как ее сын сунул ладошку между автоматически закрывавшихся дверей.

Водитель автобуса отреагировал на крики пассажиров, ставших свидетелями ЧП, и поспешил вновь открыть двери. Но было поздно. В результате ребенок получил травму и был госпитализирован. По предварительной информации, пальцы мальчика оказались сильно повреждены.

ИСТОЧНИК KP.RU