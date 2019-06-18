2019-06-18T16:19:14+03:00
Происшествия

Под Балтийском поезд насмерть сбил женщину

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Трагедия случилась во вторник 18 июня утром в районе ж/д переезда у Мечниково. В 10:20 в 200 метрах от переезда поезд КалининградБалтийск сбил насмерть женщину, которая шла по путям.

Информацию подтвердили в пресс-службе КЖД.

- Машинист подал сигнал и применил экстренное торможение, - говорит «Комсомолке» руководитель пресс-службы КЖД Александр Першин. - К сожалению, длина тормозного пути была больше, чем расстояние до женщины. В любом случае возникают вопросы: почему женщина оказалась на путях, почему она не видела поезд на прямом участке при великолепных погодных условиях? Ответы на эти вопросы должны теперь дать органы, которые проводят расследование.

Причины случившегося устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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