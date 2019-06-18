2019-06-18T16:21:25+03:00
Общество

В Балтийске осудили контрактника, который убил знакомого

Виктор Сергеев
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В Балтийске осудили военнослужащего по контракту, который убил знакомого, защищая свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба военного следственного управления СК по Балтийскому флоту.

Инцидент произошел в июле прошлого года на автобусной остановке в Пионерском. Военный был со своей сожительницей, когда к ним подошел их пьяный знакомый. Мужчина стал трогать женщину за различные части тела, что не понравилось обвиняемому. Он ударил знакомого кулаком в лицо, тот упал на тротуар и ударился головой.

Как сообщается, при падении мужчина получил повреждения, которые усугубились уже имеющимися повреждениями головы и стали причиной смерти.

Балтийский гарнизонный военный суд приговорил контрактника к ограничению по военной службе на 10 месяцев и взыскал с него 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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