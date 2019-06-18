2019-06-18T16:32:59+03:00
Общество

Проверили все связи, все места: В Калининграде продолжаются поиски 15-летней девочки

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининградской области продолжаются поиски 15-летней Ионы Лазарчук. Девочка 1 июня ушла из дома в СНТ «40 лет Победы» и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

- Сотрудники правоохранительных органов проверили все связи разыскиваемой, ее друзей и знакомых, все места, где по оперативной информации она могла бы находиться. Также установлено, что за время отсутствия разыскиваемая не выходила на связь со своими знакомыми и родственниками через соцсети, - сообщили в полиции.

Приметы разыскиваемой: на вид 15-16 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы светлые ниже плеч.

Была одета: черные зауженные брюки с замками молниями по бокам, белая футболка с коротким рукавом с рисунками цветов, черные кроссовки с белыми полосками. При себе имела голубой рюкзак с коричневыми лямками.

Информацию о местонахождении разыскиваемой просьба сообщить в отдел полиции по телефонам: 552-075 (ПДН), 552-202, 552-098 (дежурная часть), +7 (911) 070-40-00 (уголовный розыск), либо 02, 102 (с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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