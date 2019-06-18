В ДТП под Калининградом пострадали 5 детей

СЕГОДНЯ 17:09 2019-06-18T18:53:32+03:00

Женщина за рулем «Мерседеса» не справилась с управлением и вылетела в овраг

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Во вторник, 18 июня в районе поселка Зеленополье Гвардейского района «Мерседес МЛ» под управлением 29-летней калининградки, следовавший в сторону поселка Семеново, вылетел за пределы проезжей части и опрокинулся в придорожный овраг. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали пятеро несовершеннолетних детей, находившихся в салоне иномарки. Самому младшему из них - 8 лет, самому старшему - 17. Двое из них были детьми самой автоледи. По информации из неофициальных источников, двое пострадавших помещены в отделение реанимации, один из них находится в состоянии комы.

Как стало известно «Комсомолке», вместе с гражданским мужем и детьми женщина ездила купаться на озеро у поселка Озерки. На обратном пути она потеряла контроль на своем транспортным средством, врезалась в придорожное дерево, после чего съехала в овраг.

ИСТОЧНИК KP.RU