Министр: Впервые все калининградские выпускники успешно справились с ЕГЭ по русскому языку

СЕГОДНЯ 17:53 2019-06-18T17:53:09+03:00

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В Калининградской области озвучили результаты ЕГЭ по русскому языку.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, экзамен сдавали 4 344 выпускника. Шестеро из них набрали максимальный балл. Участниками единого государственного экзамена, получившими сто баллов, стали Анна Монаршенкова (лицей №35), Валерия Соколова (школа №5), Александр Божнюк (гимназия №32), Екатерина Инадворская (школа № 11) из Калининграда, а также две выпускницы Славской школы – Софья Чижова и Валерия Артюхова.

Кроме того, около 900 выпускников (20,7%) получили более 80 баллов. Все участники экзамена набрали установленный минимальный балл по предмету.

- Впервые все выпускники успешно справились с ЕГЭ по русскому языку. Такой успех складывается из качественной подготовки наших ребят, использованию новых подходов к подготовке детей учителями русского языка и литературы. Благодарю всех за такие высокие результаты, – отметила министр образования Светлана Трусенева. – Отрадно, что ежегодно улучшаются результаты по физике. Многие из выпускников, принимавших участие в ЕГЭ по данному предмету, занимаются дополнительным образованием по техническому творчеству.

Также стали известны результаты по физике. В нём участвовали 1 010 человек. В два раза больше выпускников – 93 одиннадцатиклассника (9,2%) получили более 80 баллов (в 2018 году – 4,78%). Практически в два раза уменьшилось число участников, не справившихся с экзаменом, – с 4,78% до 2,58%. Один участник – выпускник школы Зеленоградска Артем Процан набрал максимальный балл.

ИСТОЧНИК KP.RU