2019-06-18T18:36:18+03:00
Спорт

Скандально известный Дацик отказался от боя в Калининграде

Александр КАТЕРУША
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Вячеслав Дацик.Вячеслав Дацик.Фото: Галина САПОЖНИКОВА
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Скандально известный боец ММА Вячеслав Дацик не проведет провести бой с Максимом Новоселовым, который был намечен на 29 июня в Калининграде на турнире Fight Championship Aslan (FCA). Об этом сообщает «Спорт РИА Новости».

Причина отмена – травма Дацика. В минувшее воскресенье 16 июня бойцы приняли участие в турнире True Gym Fights. Дацик согласился на жесткий спарринг с двумя соперниками, Новоселов – с тремя.

Спортсмены не использовали капы и защиту. В итоге Дацику сломали челюсть, есть подозрение на сотрясение мозга.

Сообщается, что контракт FCA с Дациком, заключенный на два поединка, аннулирован. Новоселову ищут нового соперника.

На момент отмены боя было выкуплено 5600 билетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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