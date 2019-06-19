На ул. Горького и Балтийском шоссе в Калининграде ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-19T10:23:16+03:00

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С 28 июня на время ремонта вводится ограничение движения транспорта на участках ул.Горького и Балтийского шоссе.

Движение будет ограничено путем сужения проезжей части. На Балтийском шоссе оно продлится до 24 августа, на ул. Горького – до 15 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение движения на ул. Горького пройдет в несколько этапов.

На Балтийском шоссе приведут в порядок 700 метров дорожного полотна - от пересечения с ул. Карташева (плюс 100 метров в сторону Балтийска) до заправки «Лукойла». Перед пешеходными переходами сделают шумовые полосы из холодного пластика, проведут работы по водоотведению, ремонту остановочного павильона, заменят 870 метров барьерного ограждения и 27 уличных светильников.

На ул. Горького предстоит капитально отремонтировать 5,8 км проезжей части. Здесь приведут в порядок ливневую канализацию, оборудуют 19 заездных карманов для остановок общественного транспорта, заменят 228 уличных светильников.

ИСТОЧНИК KP.RU