Профессор БФУ и искусствоведы прочтут бесплатные лекции на выставке «Сокровища музеев России»

СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-19T10:23:48+03:00

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В Калининграде в Музее избирательных искусств продолжает работу выставка «Сокровища музеев России», вход на которую бесплатный. Организаторы анонсировали не только экскурсии по экспозиции, но и бесплатные лекции.

Одним из лекторов выступит профессор БФУ им. Канта Наталья Шамардина, сообщает пресс-служба университета.

Также с лекциями к любителям искусства выйдут искусствоведы калининградского музея и Третьяковки.

Сообщается, что встречи будут проходить каждые четверг и пятницу с 20 июня по 25 июля, начало в 19:00. Посещение лекций бесплатное. Необходима предварительная запись через форму обратной связи на сайте музея, количество мест ограничено.

Напомним, на выставке можно увидеть шедевры, среди которых картины Ивана Шишкина, Бориса Кустодиева, Ивана Крамского, Ильи Репина, Архипа Куинджи, Валентина Серова и других выдающихся русских художников.

Десятки произведений, «золотой фонд» отечественной живописи, представлены сегодня в Калининградском музее изобразительных искусств в рамках выставки «Сокровища музеев России» (продолжение проекта «Россия – моя история»).

ПРОГРАММА ЛЕКТОРИЯ:

20 ИЮНЯ Четверг 19:00

Лекция «Искусство переходной эпохи (конец XVII в. - начало XVIII в.)»

Шамардина Н.В., доктор искусствоведения, профессор БФУ им. И. Канта

21 ИЮНЯ Пятница 19:00

Лекция «Портрет в русском искусстве XVIII в.»

Шамардина Н.В., доктор искусствоведения, профессор БФУ им. И. Канта

27 ИЮНЯ Четверг 19:00

Лекция «Искусство передвижников и окрестности».

Шамардина Н.В., доктор искусствоведения, профессор БФУ им. И. Канта

28 ИЮНЯ Пятница 19:00

Лекция «Модернизм по-русски (начало ХХ в.)»

Шамардина Н.В., доктор искусствоведения, профессор БФУ им. И. Канта

11 ИЮЛЯ Четверг 19:00

Лекция «Русское искусство ХVIII в.»

Головина Л.В., искусствовед, старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи

12 ИЮЛЯ Пятница 19:00

Лекция «Русское искусство первой половины ХIX в.»

Головина Л.В., искусствовед, старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи

18 ИЮЛЯ Четверг 19:00

Лекция «Русское искусство второй половины ХIX в.»

Головина Л.В., искусствовед, старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи

19 ИЮЛЯ Пятница 19:00

Лекция «Искусство рубежа ХIX-XX в.в.»

Головина Л.В., искусствовед, старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи

25 ИЮЛЯ Четверг 19:00

Лекция «Роберт Фальк. «Тихий бубновый валет»

Мирошниченко А.Д., искусствовед, специалист научно-экспозиционного отдела Калининградского музея изобразительных искусств

ИСТОЧНИК KP.RU