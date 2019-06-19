В Советске пропал 12-летний мальчик

СЕГОДНЯ 10:26 2019-06-19T10:26:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Советска объявила в розыск 12-летнего Владислава Чехова. В среду, 12 июня ребенок ушел из дома по месту жительства и до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Был одет: голубая футболка с надписью на иностранном языке белого цвета, джинсы, обрезанные под шорты до колен зелёно-коричневого цвета, кроссовки с надписью на подошве "Москва" тёмно-синего цвета на чёрной подошве.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владислава Чехова, просьба незамедлительно обратиться в полицию по телефонам:8 (40161) 3-66-11, 3-66-92, 4-05-33, 4-05-55, 4-05-51.

ИСТОЧНИК KP.RU