2019-06-19T10:31:01+03:00
Общество

В Калининграде полиция разыскивает пенсионерку, которая украла кошелек с крупной суммой денег (фото)

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отдел полиции по Ленинградскому району Калининграда устанавливает личность пожилой женщины, подозреваемой в крупной краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

20 мая злоумышленница взяла со скамейки в сквере между торговым центром Эпицентр и Центральным рынком кошелёк, в котором находилось с 255 тысяч рублей, а также документы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Приметы разыскиваемой: на вид 60-70 лет, рост 160 см, волосы светлые, лицо европейского типа.

В случае если вы узнали разыскиваемую женщину, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 554-502, 554-506 (дежурная часть), 554-601, 554-602, +7 (906) 212-26-54, либо 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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