2019-06-19T10:39:27+03:00
Общество

УМВД: Подозреваемые в мелком вымогательстве полицейские будут уволены

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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УМВД по Калининградской области проводит проверку по делу о мелком взяточничестве двух сотрудников полиции. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе полиции.

Напомним, ранее в областной прокуратуре сообщили, что двое полицейских стали фигурантами уголовного дела по статье «Мелкое взяточничество».

В ходе совместной проверки с отделом собственной безопасности УМВД было установлено, что местный житель перечислил 4 тысячи рублей сотрудникам отдела полиции по Центральному району. За эти деньги они должны были не привлекать его родственника к административному аресту.

Деньги были перечислены близкому родственнику одного из полицейских, отметили в прокуратуре. После этого часть денег была переведена на карту второго полицейского.

- В настоящее время УМВД России по Калининградской области проводится служебная проверка. По её результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. После вступления решения суда в законную силу они понесут предусмотренную законом ответственность и будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. К строгой дисциплинарной ответственности также будут привлечены непосредственные руководители полицейских, - заявили в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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