Калининградцы подали в Гостехнадзор десять жалоб на работу незарегистрированных батутов

СЕГОДНЯ 10:48 2019-06-19T10:48:05+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала года в службу Гостехнадзора Калининградской области поступило порядка десятка жалоб на работу незарегистрированных батутов. Об этом сообщил рассказал начальник отдела надзора и контроля за аттракционами Службы гостехнадзора Александр Горовцов. По его словам, жалобы поступают, в основном, из областного центра.

Он отметил, что пока законодательство не позволяет штрафовать владельцев аттракционов, которые не соблюдают правила, поэтому контролировать нерадивых предпринимателей нужно всем: и рядовым жителям, и главам муниципалитетов.

Сейчас Гостехнадзор зарегистрировал более 60 индивидуальных предпринимателей, занимающихся аттракционной деятельностью в регионе. Общее количество аттракционов – свыше 300. В реальности их больше, так как в индустрии аттракционов есть ещё и теневые участники.

ИСТОЧНИК KP.RU