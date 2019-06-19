2019-06-19T11:08:08+03:00
Общество

В Калининграде на ремонт остановлена РТС «Восточная», горячая вода отключена на 53-х улицах

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде на профилактический ремонт остановлена РТС «Восточная», в зону отключения от горячей воды попали 53 улицы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонт продлится до 2 июля.

Список улиц:

Московский пр-т

Гвардейский пр-т ул. 1812года ул. Грига ул. Литовский вал ул. Фрунзе ул. 9 апреля ул. Клиническая ул. Тюленина ул. Ярославская ул. Зарайская ул. Кирпичная ул. Гражданская ул. Угловая ул. Трибуца ул. Мариупольская ул. Красноярская ул. Черепичная пер.Литовский ул. Яновская ул. Томская ул. Пионерская ул. Ялтинская ул. Стекольная ул. Баграмяна набережная Петра Великого ул. Загорская ул. Бесселя ул. Больничная ул. Боткина ул. Буткова ул. Галицкого ул. Космическая ул. Геологическая ул. Вагнера ул. Звёздная ул. Барнаульская Ленинский пр-т 30-32, 65-81а ул. Пролетарская 1-41, 52-64 ул. Севастьянова 6-24; 27-33 ул. Соммера, 24-68 ул. Университетская 2-10 ул. Аксакова ул. Бежецкая ул. Белибейская ул. Краснопрудная ул. Куприна ул. Кутаисская ул. Лесопильная ул. Свердлова ул. Тульская ул. Шуйская 1-я ул. Шуйская 2-я

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Советске в БМВ Х5 нашли свыше 2 тысяч пачек контрабандных сигарет
Летчики Балтфлота отработали ночную дозаправку самолетов в воздухе над Калининградом
Калининградец едва не задушил подушкой бывшую сожительницу
В Полесске начальника отдела образования оштрафовали за волокиту
В Калининграде уничтожили свыше 200 кг санкционной клубники, черешни, малины и смородины
Калининградские феминистки подали заявку на пикет в защиту сестер Хачатурян
Историк моды Александр Васильев привез в Зеленоградск из Германии антикварное пианино
На ул. Суворова в Калининграде сбили пешехода
В Янтарном двое депутатов лишились мандатов
На калининградскую эко-активистку за час завели пять уголовных дел
Центробанк обязал страховую компанию выплатить возмещение обманутым калининградским дольщикам
Прием заявлений в первые классы продолжится в регионе 1 июля
Гребцы из Калининграда выиграли шесть медалей Большой московской регаты
В Немане и Ладушкине пройдут дополнительные выборы депутатов
В субботу в Калининградской области стартует запись в десятые классы
В Калининграде в течение дня не будет электричества на девяти улицах
Калининградец выплавлял взрывчатку из боеприпасов в подвале многоквартирного дома
Калининградцы подали в Гостехнадзор десять жалоб на работу незарегистрированных батутов
УМВД: Подозреваемые в мелком вымогательстве полицейские будут уволены
В Калининграде полиция разыскивает пенсионерку, которая украла кошелек с крупной суммой денег (фото)
В Советске пропал 12-летний мальчик
Профессор БФУ и искусствоведы прочтут бесплатные лекции на выставке «Сокровища музеев России»
На ул. Горького и Балтийском шоссе в Калининграде ограничат движение транспорта
Скандально известный Дацик отказался от боя в Калининграде
Министр: Впервые все калининградские выпускники успешно справились с ЕГЭ по русскому языку
В ДТП под Калининградом пострадали 5 детей