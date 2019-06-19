В Калининграде на ремонт остановлена РТС «Восточная», горячая вода отключена на 53-х улицах
В Калининграде на профилактический ремонт остановлена РТС «Восточная», в зону отключения от горячей воды попали 53 улицы, сообщает пресс-служба городской администрации.
Ремонт продлится до 2 июля.
Список улиц:
Московский пр-т
Гвардейский пр-т ул. 1812года ул. Грига ул. Литовский вал ул. Фрунзе ул. 9 апреля ул. Клиническая ул. Тюленина ул. Ярославская ул. Зарайская ул. Кирпичная ул. Гражданская ул. Угловая ул. Трибуца ул. Мариупольская ул. Красноярская ул. Черепичная пер.Литовский ул. Яновская ул. Томская ул. Пионерская ул. Ялтинская ул. Стекольная ул. Баграмяна набережная Петра Великого ул. Загорская ул. Бесселя ул. Больничная ул. Боткина ул. Буткова ул. Галицкого ул. Космическая ул. Геологическая ул. Вагнера ул. Звёздная ул. Барнаульская Ленинский пр-т 30-32, 65-81а ул. Пролетарская 1-41, 52-64 ул. Севастьянова 6-24; 27-33 ул. Соммера, 24-68 ул. Университетская 2-10 ул. Аксакова ул. Бежецкая ул. Белибейская ул. Краснопрудная ул. Куприна ул. Кутаисская ул. Лесопильная ул. Свердлова ул. Тульская ул. Шуйская 1-я ул. Шуйская 2-я
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