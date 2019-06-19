Калининградец выплавлял взрывчатку из боеприпасов в подвале многоквартирного дома

СЕГОДНЯ 11:32 2019-06-19T11:32:03+03:00

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В Калининградской области сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД Росси и Управления уголовного розыска регионального УМВД совместно с коллегами из регионального УФСБ пресекли канал сбыта взрывчатки.

- Ранее судимый 55-летний житель востока области извлекал из обнаруженных на местах сражений времен Великой Отечественной войны снарядов и мин взрывчатые вещества, а затем продавал их, - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. - Так, злоумышленник получил из двух немецких противотанковых гранатометов «Фаустпатрон» разрывные заряды, состоящие из полутора килограмм взрывчатого вещества каждый, и осуществил их сбыт.

Самое интересное – свою мастерскую умелец оборудовал в подвале многоквартирного дома. Жильцы которого все это время едва ли не в буквальном смысле сидели на пороховой бочке. Когда, наконец, «черного копателя» взяли с поличным полицейские при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии, по месту жительства задержанного был проведен обыск.

- Оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили и изъяли части для изготовления огнестрельного оружия, оружейные стволы с затворами, приклады с цевьем, ударники, патроны и капсюли, - добавила Светлана Поставничая. - Также были обнаружены корпуса от «Фаустпатронов» со следами боевых зарядов.

В отношении калининградца возбуждено и расследуется уголовное дело, сам он по ходатайству следствия водворен под стражу. Проводятся оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU