В Калининграде в течение дня не будет электричества на девяти улицах

СЕГОДНЯ 11:32 2019-06-19T11:32:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в среду, 19 июня, не будет электричества в домах на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов свет отключен на ул. 1812 года 112-126, ул. Грига 60, пер. Грига 2, ул. Гайдара 111-115, 117-119, 121-123, 123а , 133-137 к. 2, 141-145 (откл. лифты), ул. Горького 150а, 152, 154, 158-160 к. 2

До 20 часов электричества не будет на ул. Каштановая аллея 20, ул. Коммунальная 36, 38, ул. Маяковского 1, ул. Чернышевского 19, 25, 27, 27а, 27б, 29, 29а, 29б, 35, 37а, 39, 39а, 39б.

ИСТОЧНИК KP.RU