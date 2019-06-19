В субботу в Калининградской области стартует запись в десятые классы

СЕГОДНЯ 11:37 2019-06-19T11:37:36+03:00

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С субботы, 22 июня, в Калининградской области стартует запись в десятые классы. Заявления о зачислении можно подать с помощью федеральной государственной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

- Заявление о приеме в десятый класс должно быть подано непосредственно будущим десятиклассником в выбранной школе или с использованием функций портала. Обращаем внимание на то, что в данном случае будущий десятиклассник обязательно должен быть зарегистрирован на портале, со статусом учетной записи – «Подтвержденная», - отметили в региональном министерстве образования.

В ведомстве отметили, что правила приема каждая школа устанавливает самостоятельно. Поэтому перед подачей заявления рекомендуется обратиться в школу, либо на ее официальный сайт, и узнать подробнее о правилах приема.

- Отметим, процедура подачи заявления не означает автоматического зачисления в школу, т. к. специалистам требуется время на обработку заявления и документов, индивидуальных результатов. После этого будущего десятиклассника пригласят в школу на личную встречу для предъявления и сверки оригиналов документов. При себе необходимо иметь контактные данные родителей, - добавили министерстве.

Также будет функционировать «горячая линия» министерства образования Калининградской области по вопросам приема в десятый класс по телефону 8 (4012) 59-29-68.

ИСТОЧНИК KP.RU