Гребцы из Калининграда выиграли шесть медалей Большой московской регаты

СЕГОДНЯ 12:45 2019-06-19T12:46:50+03:00

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Москва приняла традиционную Большую регату, собрав в 58-й раз на олимпийском гребном канале в Крылатском 900 спортсменов из 10 стран мира.

В числе призеров оказались и калининградцы. Наши ребята выиграли золото, два серебра и три бронзы.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, победителем и вице-чемпионом в составе сборной экипажа парной лодки-четвёрки стал Денис Прибыл. Две медали в активе Вероники Войно. По бронзе у Александра Бучнева и Елизаветы Политовой.

В минспорта отметили, что в этом году в активе калининградской гребли и бронза первенства Европы по академической гребле среди спортсменов не старше 19 лет, которую завоевал Александр Ковальский в экипаже отечественной парной лодки-четверки без рулевого.

Нынешнее победители – ученики спортшколы Светлого, областной спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта и регионального отделения ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU