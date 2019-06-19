Прием заявлений в первые классы продолжится в регионе 1 июля
С 1 июля в регионе начнут принимать заявления в первые классы от родителей будущих первоклассников, не проживающих на закрепленной за школой территории. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства образования.
Прием заявлений будет вестись до момента заполнения свободных мест и завершится не позднее 5 сентября.
- Все необходимые сведения, в том числе о наличии свободных мест, опубликованы на сайтах общеобразовательных организаций региона. Дополнительную информацию можно получить в муниципальных органах управления образованием, - отметили в министерстве.
За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам «горячей линии» в муниципальных органах управления образованием или министерства образования Калининградской области по номеру 8 (4012) 59-29-68.
ИСТОЧНИК KP.RU