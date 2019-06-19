Прием заявлений в первые классы продолжится в регионе 1 июля

СЕГОДНЯ 12:52 2019-06-19T12:52:32+03:00

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С 1 июля в регионе начнут принимать заявления в первые классы от родителей будущих первоклассников, не проживающих на закрепленной за школой территории. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства образования.

Прием заявлений будет вестись до момента заполнения свободных мест и завершится не позднее 5 сентября.

- Все необходимые сведения, в том числе о наличии свободных мест, опубликованы на сайтах общеобразовательных организаций региона. Дополнительную информацию можно получить в муниципальных органах управления образованием, - отметили в министерстве.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам «горячей линии» в муниципальных органах управления образованием или министерства образования Калининградской области по номеру 8 (4012) 59-29-68.

ИСТОЧНИК KP.RU