2019-06-19T12:57:48+03:00
Общество

Центробанк обязал страховую компанию выплатить возмещение обманутым калининградским дольщикам

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Банк РФ выдал предписание страховой компании выплатить возмещение обманутым дольщикам ООО «К-Строй». Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве регионального надзора.

Ранее сообщалось, что страховая компания «ПРОМИНСТРАХ» тормозит процесс по выплатам страхового возмещения. После этого губернатор Антон Алиханов обратился в Банк России. В полученном ответе Центрального банка содержится информация о том, что страховщику выдано предписание об устранении нарушений требований законодательства. В частности, страховой компании надлежит вернуться к рассмотрению заявлений и принять обоснованные нормами решения.

- Одним из механизмов восстановления прав участников долевого строительства квартала малоэтажной застройки, расположенного в поселке Малое Исаково (застройщик ООО «К-Строй»), является обращение в страховую компанию за выплатой возмещения. В регионе уже есть четыре случая выплаты страхового возмещения дольщикам указанного жилого комплекса, - отметили в министерстве регионального надзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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